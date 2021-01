DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA sobem com avanço da temporada de resultados

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta terça-feira, com a publicação de vários resultados empresariais e antes do testemunho de Janet Yellen, onde deverá apoiar uma despesa pública mais elevada para combater o coronavírus.

O S&P 500 sobe 0,8%, o Dow Jones Industrial Average avança 0,8% e o Nasdaq Composite Index cresce 1,1%.