DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA sobem com início da temporada de resultados

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações dos EUA sobem esta quarta-feira no início da temporada de resultados empresariais do primeiro trimestre, com os maiores bancos dos EUA a mostrarem uma leitura mista sobre a economia e o outlook.

O Dow Jones Industrial Average soma 0,3%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite sobem ambos menos de 0,1%.