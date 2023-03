DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA sobem com redução dos receios sobre a banca

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta segunda-feira, depois de o banco First Citizens ter chegado a acordo para comprar a maior parte do Silicon Valley Bank, com a saúde do setor bancário a continuar em primeiro plano na agenda dos investidores.

O S&P 500 sobe 0,6%, o Dow Jones Industrial Average cresce 272 pontos, ou 0,8%, e o Nasdaq Composite soma 0,2%.

"É um pouco uma recuperaçã...