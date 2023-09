DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA sobem ligeiramente após dados da inflação

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta ligeira esta quarta-feira, enquanto os investidores avaliam os dados da inflação norte-americana de agosto.

O S&P 500, o Dow Jones Industrial Average e o índice tecnológico Nasdaq Composite ganham todos 0,1%.

A inflação situou-se nos 0,6% em agosto face ao mês anterior, de acordo com dados desta quarta-feira do Departamento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.