DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa à procura de direção

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias oscilam entre ganhos e perdas esta sexta-feira após o avanço de Wall Street na jornada anterior, a reboque ao acordo no plano de infraestruturas dos EUA.

O Stoxx Europe 600 abriu acima da linha de água mas perde agora 0,1%, enquanto o DAX e o CAX descem 0,2% e 0,1%, respetivamente. O FTSE acelera 0,1%.