DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre a cair após novos comentários de Powell

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em baixa esta quinta-feira, com os investidores ainda a digerirem os comentários hawkish de Powell, no segundo dia de testemunhos no Congresso.

O Stoxx cai 0,2%, enquanto o CAC cede 0,2%, o DAX perde 0,1% e o FTSE desliza 0,7%.

Powell disse na quarta-feira que o banco central vai manter as opções em aberto sobre futuros aumentos de ...