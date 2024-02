DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre a cair após sessão mista na Ásia

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias descem esta segunda-feira, afastando-se da subida de sexta-feira devido às pistas frágeis da sessão asiática com o regresso dos mercados da China dos feriados do Ano Novo Lunar com ganhos leves.

O Stoxx cai 0,1%, o DAX perde 0,2%, o CAC desliza 0,3% e o FTSE estabiliza, depois de o Nikkei perder 0,1%, enquanto o Shanghai Composite somou 1,6%.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...