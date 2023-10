DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre a cair com foco nos resultados, Médio Oriente

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em baixa leve, entre o ânimo motivado por alguns resultados empresariais acima do esperado e as tensões geopolíticas persistentes no Médio Oriente.

O Stoxx, o DAX e o CAC perdem todos 0,2% ao passo que o FTSE cai 0,1%.

"Houve uma reação mista aos lucros da Microsoft e da Alphabet, com os primeiros a dispararem e ...