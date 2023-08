DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre a ganhar antes de Jackson Hole

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram a ganhar esta terça-feira, com os investidores à espera dos comentários do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, na sexta-feira no simpósio económico de Jackson Hole, bem como dos resultados da Nvidia que tem estado no foco do mercado pela positiva recentemente.

O Stoxx soma 0,7%, o DAX ganha 0,8%, o CAC aprecia 0,9% e o FTSE ganha 0,1%.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.