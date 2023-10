DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre a ganhar após pausa da aversão ao risco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias abriram com ganhos leves esta terça-feira, refletindo a esperança dos investidores de que o conflito Israel-Hamas não tenha um grande impacto na economia global.

O Stoxx, o DAX, o CAC e o FTSE registam ganhos entre 0,2% e 0,3%.

Embora a tensão persista no Médio Oriente, os investidores mostram algum alívio pelo facto de o conflito ainda não ter evoluído para uma crise ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.