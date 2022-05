DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre a perder após quedas em Wall Street

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram maioritariamente em queda esta segunda-feira, depois de Wall Street ter sofrido fortes perdas provocadas pelo setor tecnológico e da queda dos mercados asiáticos devido aos receios sobre o crescimento da China.

O Stoxx Europe 600 recua 0,8%, enquanto o DAX cede 0,7% e o CAC cai 1,2%. O FTSE de Londres está encerrado devido a um feriado.