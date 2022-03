DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre a perder com investidores na expectativa

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram no vermelho esta terça-feira, com os investidores a avaliarem os desenvolvimentos na guerra Rússia-Ucrânia e aguardam a importante reunião da Fed.

O Stoxx Europe 600 cai 2%, o DAX perde 2,2%, o CAC recua 2,1% e o FTSE perde 1,5%.