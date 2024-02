DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre a perder terreno antes do IPC dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações da Europa abriram no vermelho esta terça-feira, com os mercados à espera do primeiro relatório de inflação do ano nos EUA.

O Stoxx e o CAC perdem 0,3%, o DAX cai 0,6% e o FTSE desliza 0,2%.

Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal preveem uma subida de 2,9% do IPC em janeiro.

"A [Reserva Federal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.