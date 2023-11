DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre a subir com menor liquidez

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram a ganhar terreno esta quarta-feira, embora num cenário de trading mais reduzido com o aproximar do feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA.

O Stoxx ganha 0,3%, o DAX sobe 0,4%, o CAC acelera 0,4% e o FTSE soma 0,%.

As minutas da Fed não geraram grande reação do mercado e a Nvidia apresentou resultados acima do esperado,...