DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre ano em alta, mas Covid-19 ensombra bolsas

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As praças europeias abriram em alta esta segunda-feira, apesar de a praça de Londres e outras a nível mundial estarem encerradas para as celebrações do Ano Novo, mas a contínua ameaça da Covid-19 deixa os investidores de pé atrás no início do ano.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,4% enquanto o DAX e o CAC avançam ambos 0,9%.