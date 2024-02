DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre com alguma indefinição

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram mistas esta quarta-feira, com os mercados a digerirem mais um conjunto de comentários de responsáveis da Reserva Federal dos EUA, que apontam para cautela em cortar as taxas de juro até que haja mais provas de que a inflação está a digerir-se para o alvo.

O Stoxx soma 0,1%, o DAX cai 0,2%, o CAC ganha 0,1% e o FTSE desliza 0,1%.

