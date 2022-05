DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre com nota de cautela

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados europeus registam alguma cautela no arranque desta quarta-feira, depois de o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, ter dito que o banco central enfrenta desafios para tentar evitar uma recessão no país.

Os principais índices europeus ainda ensaiaram uma incursão para terreno positivo nos primeiros minutos de negociação, mas rapidamente perderam fulgor, regressando ...

