DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre com pouca liquidez antes do Natal

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- A baixa liquidez marca o arranque da última sessão europeia antes do Natal, com as praças a negociarem sem variações.

Stoxx, CAC, DAX e FTSE estabilizam, com os investidores à espera de uma nova leitura do indicador preferido de inflação da Reserva Federal dos EUA.

A inflação dos EUA abrandou mais em novembro e os consumidores aumentaram ...