DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre com quedas ligeiras

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram com quedas leves esta quarta-feira, com os investidores à espera de uma nova vaga de resultados empresariais, sem perder o foco no rumo das taxas de juro.

O Stoxx Europe 600 cai 0,3%, o DAX perde 0,3%, o CAC segue na linha de água e o FTSE recua 0,4%.

"Se os resultados continuarem a impressionar, pode acabar por ser inflacionistas e levar a mais restrição ...