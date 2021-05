DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em alta após ganhos de Wall Street

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram no verde esta sexta-feira, depois de algumas sessões em que a negociação ficou mista, devido à cautela dos investidores antes dos dados dos EUA e com os sinais de redução dos estímulos por responsáveis da Reserva Federal.

O índice Stoxx Europe 600, o DAX, o CAC e o FTSE 100 sobem todos 0,3%.