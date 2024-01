DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em alta após máximo histórico do S&P 500

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta esta segunda-feira, dando seguimento aos ganhos de sexta-feira das tecnológicas nos EUA que elevou o S&P 500 para novo máximo histórico.

O Stoxx ganha 0,9%, o DAX soma 0,8%, o CAC acelera 1% e o FTSE sobe 0,5%.

O otimismo sobre a inteligência artificial levou as tecnológicas dos EUA a subir, apesar da crescente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.