DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em alta após queda histórica do PIB britânico

(LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta esta quarta-feira, depois de o Reino Unido ter registado a contração económica mais acentuada entre os países desenvolvidos no segundo trimestre.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,2%, o CAC 40 avança menos de 0,1% e o FTSE 100 cresce 0,5%. O DAX recua 0,1%.