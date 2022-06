DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em alta após recuperação na Ásia

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta esta terça-feira, após uma recuperação nas praças asiáticas e antes de uma abertura esperada no verde de Wall Street depois de os mercados terem estado encerrados na segunda-feira para um feriado.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 1% para 411,24 pontos.