DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em alta após Trump facilitar transição de Biden

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta esta terça-feira, depois de uma sessão positiva em Wall Street e na Ásia, com o otimismo sobre as vacinas para a Covid-19 e depois de a administração Trump ter anunciado que vai cooperar com a equipa de Joe Biden.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,6%, enquanto o DAX cresce 0,7%, o CAC ganha 1% e o FTSE 100 avança 0,6%.