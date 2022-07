DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em alta com atenção no BCE

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta segunda-feira, com os investidores à espera da reunião de política monetária do Banco Central Europeu, na quinta-feira, onde se espera a primeira subida das taxas de juro em 11 anos.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 1% para 418,08 pontos.