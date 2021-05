DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em alta em dia com poucos catalisadores

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta moderada esta segunda-feira, num dia quase sem catalisadores, em que algumas bolsas estão encerradas para feriados.

O índice Stoxx Europe 600 segue na linha de água, enquanto o CAC soma 0,2% e o FTSE 100 valoriza também 0,2%. O DAX está encerrado para um feriado.