DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em alta em dia de BCE

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em território positivo, depois de um fecho em alta nos EUA e na Ásia, enquanto os investidores esperam decisão de política monetária do Banco Central Europeu antes da pausa da Páscoa.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,1% para 457,10 pontos.