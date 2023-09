DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em alta em dia de feriado nos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações europeus abriram no verde esta segunda-feira, depois de uma sessão positiva na Ásia. Esta sessão deve ser relativamente calma com os mercados de ações e de obrigações encerrados para um feriado nos EUA e enquanto os traders ainda digerem os dados do emprego da semana passada.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,7% para 461,36 pontos.

O índice alemã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.