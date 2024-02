DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em alta em sessão marcada pelos dados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações da Europa avançam esta quinta-feira, antes de uma sessão preenchida por dados económicos, como o PIB do Reino Unido e as vendas a retalho dos EUA, bem como resultados empresariais.

O Stoxx ganha 0,6%, o DAX acelera 0,7% e o CAC sobe 0,9%. Mais contido, o FTSE ganha 0,3%, depois de a economia do Reino Unido ter entrado em recessão no segundo semestre de 2023.

