DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em alta; iene afunda

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias aceleram esta sexta-feira, prolongando o sentimento positivo gerado pelas tecnológicas que impulsionou os índices dos EUA e da Ásia.

O Stoxx, o CAC e o DAX somam todos 0,3% enquanto o FTSE acelera 0,5%, depois de as vendas a retalho do Reino Unido terem caído mais que o esperado em dezembro, o que representa pouco ânimo para a economia na fase final do ano passado....