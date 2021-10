DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em alta; imobiliário da China volta a preocupar

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta terça-feira, após um dia de quedas também nos EUA devido à descida das ações das tecnológicas e com os investidores a confrontarem os novos receios sobre o estado do setor imobiliário da China.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,4%, o DAX soma 0,2%, o CAC cresce 0,4% e o FTSE 100 valoriza 0,5%.