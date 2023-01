DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em alta leve

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta leve esta segunda-feira, seguindo os ganhos de Wall Street na sexta-feira, com os investidores a digerirem o primeiro conjunto de resultados dos grandes bancos.

O Stoxx Europe 600 soma 0,2%, enquanto o DAX, o CAC e o FTSE somam todos 0,1%.

Os mercados norte-americanos estão encerrados esta segunda-feira para o feriado do Dia de Martin ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.