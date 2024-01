DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em alta leve antes da Fed

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações da Europa abriram em alta leve, num dia em que o foco está na decisão da Reserva Federal dos EUA e nos resultados empresariais.

O Stoxx, o DAX, o CAC e o FTSE somam todos menos de 0,1%.

A Fed deve manter as taxas de juro, mas os traders vão olhar para os comentários do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, à procura de pistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.