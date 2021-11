DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em alta ligeira, Londres cai após dados do IPC

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações europeus abriram em alta ligeira esta quarta-feira, mas a praça londrina recua depois de os dados da inflação de outubro terem atingido um máximo de uma década.

O índice Stoxx Europe 600 e o DAX sobem ambos 0,2% e o CAC soma menos de 0,1%, ao passo que o FTSE 100 desvaloriza 0,2%.