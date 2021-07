DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em alta no rescaldo do BCE

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias ganham esta sexta-feira, depois de o Banco Central Europeu ter mantido a política acomodatícia na reunião do dia anterior, deixando a visão de que vai permanecer dovish durante muito mais tempo.

O índice Stoxx Europe 600, o DAX e o CAC sobem 0,6%, enquanto o FTSE 100 avança 0,7%.