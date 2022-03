DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em alta; petróleo continua forte subida

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta esta quarta-feira, em mais uma abertura de sessão em sentido contrário às praças asiáticas, com os investidores a acompanharem o aumento da tensão entre o Ocidente e a Rússia em resposta à invasão da Ucrânia.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 2,5%.