DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em alta, prolonga recuperação

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Depois de um início de semana negativo, as ações europeias abriram em alta esta quarta-feira, prolongando os ganhos da sessão anterior, enquanto os analistas começam a focar-se na reunião do Banco Central Europeu na quinta-feira.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 1,1%, o DAX cresce 0,5%, o CAC sobe 1,1% e o FTSE 100 avança 1,3%.