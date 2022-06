DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em baixa após decisão da Fed

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em queda esta quinta-feira, depois de a Reserva Federal dos EUA ter aumentado as taxas de juro em 75 pontos base e apontar para a possibilidade de uma subida de 50 ou 75 pontos base na reunião de julho.

O índice Stoxx Europe 600 cai 1,3% para 407,86 pontos.