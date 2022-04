DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em baixa após quedas na Ásia

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em baixa esta segunda-feira, seguindo as descidas das praças asiáticas, com a atenção dos investidores no debate sobre as possíveis sanções sobre o petróleo da Rússia.

O índice Stoxx Europe 600 e o DAX caem ambos 0,1% e o FTSE 100 desce 0,2%.