DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em baixa após sessão negativa na Ásia

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)--As ações europeias abriram no vermelho esta sexta-feira, depois de perdas também na Ásia e EUA, com os investidores a chegarem ao fim de uma semana marcada pelo relatório da inflação dos EUA e com as expectativas centradas na reunião da Reserva Federal dos EUA da próxima semana.

O índice Stoxx Europe 600 cai 1,2% para 409,74 pontos.