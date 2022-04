DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em baixa com dados da inflação em foco

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram no vermelho esta terça-feira, num dia em que a atenção dos investidores está nos dados da inflação na Europa e nos EUA.

O índice Stoxx Europe 600 perde 1,2% para 452,58 pontos, com o Deutsche Bank e o Commerzbank a liderarem as perdas em queda de 10% e 8%, respetivamente.