DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em baixa com geopolítica em foco

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias enfrentam perdas ligeiras no arranque desta sexta-feira, depois da pressão de venda nos mercados asiáticos e fortes perdas em Hong Kong, com a geopolítica novamente no centro das atenções dos traders.

O pan-europeu Stoxx Europe 600 segue na linha de água, mas as bolsas de Paris e Frankfurt perdem 0,5%, enquanto Londres recua 0,2%.