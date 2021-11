DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em baixa com peso da nova variante do coronavírus

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em baixa acentuada esta sexta-feira, com perdas fortes entre as ações das companhias aéreas e do setor energético depois de ter sido detetada uma nova variante da Covid-19 que pode ser altamente contagiosa na África do Sul.

O índice Stoxx Europe 600 cai 3,1%.