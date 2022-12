DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em baixa com pouca liquidez

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram maioritariamente em baixa esta quarta-feira, com os mercados a registarem poucas transações com a aproximação do final do ano. Os investidores avaliam as notícias otimistas de que a China deixou cair a obrigatoriedade de quarentena numa altura em que as infeções estão a aumentar rapidamente no país.

O Stoxx 600 cede 0,1%, enquanto o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.