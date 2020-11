DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em baixa com receios sobre confinamentos

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os receios dos investidores sobre os novos confinamentos devido ao aumento dos casos de coronavírus a nível mundial pressionam as praças europeias, que abriram no vermelho esta sexta-feira após uma sessão também negativa na Ásia e em Wall Street.

O índice Stoxx Europe 600 perde 0,2%, enquanto o DAX cai menos de 0,1%, o CAC estabiliza e o FTSE 100 desce 0,6%.