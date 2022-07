DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em baixa com receios sobre Covid-19 na China

(DJ Bolsa)-- As ações europeias abriram em baixa esta segunda-feira, pressionadas por novos receios sobre o encerramento da economia da China devido à Covid-19.

O índice Stoxx Europe 600 recua 0,9%, enquanto o DAX perde 1,3%, o CAC recua 1,4% e o FTSE desvaloriza 0,8%.