DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em baixa com sentimento negativo na Ásia, EUA

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram no vermelho esta terça-feira, depois de uma sessão negativa na Ásia e nos EUA, com os investidores a avaliarem os dados económicos dececionantes e a possibilidade de uma recessão.

O índice Stoxx Europe 600 e o DAX caem ambos 0,6%, enquanto o CAC desce 0,4% e o FTSE 100 segue na linha de água.