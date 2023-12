DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em baixa; traders ajustam-se a cortes em 2024

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações da Europa abriram sobretudo em baixa esta segunda-feira, com os traders a ajustarem rapidamente as expectativas de cortes de taxas para o próximo ano.

O Stoxx cai 0,3%, o DAX perde 0,4% e o CAC recua 0,6%. O FTSE ganha 0,1%.

O trading está a começar a abrandar antes dos feriados do fim de ano, com a reunião de terça-feira do Banco do Japã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.