DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em queda

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram maioritariamente em baixa esta segunda-feira, depois das perdas generalizadas de sexta-feira no seguimento dos dados do emprego dos EUA terem desfeito as expectativas de que a Reserva Federal dos EUA possa mudar em breve a postura da política monetária.

O Stoxx Europe 600 cai 0,3%, o CAC recua 0,6% e o FTSE desliza 0,4%. O DAX acelera 0,1%.

