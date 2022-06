DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em queda após dados da Alemanha

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As praças europeias abriram em queda esta terça-feira, depois de uma sessão mista na Ásia e um fecho positivo em Wall Street, com a atenção no setor industrial da Alemanha após dados pessimistas.

O índice Stoxx Europe 600 cai 0,5% para 442,14 pontos.